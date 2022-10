Salernitana, Nicola rimane in bilico: ecco la partita decisiva per lui

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Davide Nicola rimane in bilico alla Salernitana. Nonostante la salvezza raggiunta nella scorsa stagione e un inizio di campionato che la vede al dodicesimo posto con 10 punti, la proprietà non è soddisfatta dell'operato del tecnico. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com il presidente Danilo Iervolino ha fissato nella partita di sabato contro lo Spezia la sfida decisiva per la permanenza o meno dell'allenatore. Ufficialmente la società granata ha più volte confermato Nicola, ma le tre sconfitte nelle ultime quattro partite hanno spinto il club alla riflessione. In caso di sconfitta contro la squadra di Gotti molto probabilmente arriverebbe l'esonero con Eusebio Di Francesco, amico del ds Morgan De Sanctis, in corsa per la sostituzione.