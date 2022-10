Salernitana, via alle prove tattiche in vista della gara con la Lazio: il report

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Continua ad allenarsi la Salernitana di Nicola in vista del match contro la Lazio in programma domenica 30 settembre alle 18.00 allo stadio Olimpico. I granata sono scesi in campo questa mattina presso il C.S. “Mary Rosy” e, come riportato dal sito ufficiale del club, hanno aperto la seduta con una fase di attivazione atletica seguita da un lavoro di forza in palestra. Successivamente via alle prove tattiche e alla partitella finale. La squadra tornerà ad allenarsi nella mattinata di giovedì alle ore 11.00.