Salini (commissione medica FIGC): “Impossibile giocare in sicurezza al 100%”

Il campionato di Serie A prosegue destreggiandosi tra i diversi casi di Covid-19. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il componente della commissione medica FIGC Vincenzo Salini ha parlato del protocollo: "Quando è stato proposto il protocollo, l'Italia era in lockdown. Non possiamo pensare che il popolo italiano giri liberamente ed i calciatori siano in lockdown. Noi teniamo i calciatori sempre sotto controllo, facevamo un tampone ogni 4 giorni, ora abbiamo abbassato un po' la soglia, anche per problemi logistici. Speravamo che non ci fosse questa recrudescenza: come commissione medica FIGC, ci è stato chiesto quello che si doveva fare ed il nostro protocollo è stato copiato in tutta Europa. Non è in programma di tornare ad un tampone ogni 4 giorni. Se dobbiamo ragionare in termini di prudenza e sicurezza al 100% nessun campionato sarebbe mai ripreso. Ci deve essere un equilibrio tra il rischio e la possibilità di giocare".

