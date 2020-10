Giudice Sportivo, un turno di stop e 10 mila euro d'ammenda per Immobile: il comunicato

Sul sito della Lega di Serie A è stato appena pubblicato il comunicato del Giudice Sportivo in merito alle gare giocate nell'ultimo week-end sportivo. Ciro Immobile, che contro l'Inter aveva rimediato il cartellino rosso dopo il fallo di reazione su Vidal, è stato punito con un turno di stop e dieci mila euro d'ammenda "per condotta gravemente antisportiva, per avere, al 25° del secondo tempo, colpito, da terra, con una manata al volto un avversario". Stessa sanzione per Stefano Sensi, autore di un fallo ai danni di Patric qualche minuto più tardi. Primo cartellino giallo per Fares e Lazzari, entrambi per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Confermata anche l'ammonizione per Patric, alla sua prima sanzione per comportamento non regolamentare in campo, e quello di Simone Inzaghi.

JUVENTUS - NAPOLI - Rimandata per il momento la decisione del Giudice Sportivo su Juventus - Napoli. Nel comunicato ufficiale, alla riga relativa al risultato della partita che non si è giocata domenica sera all'Allianz Stadium, si legge infatti "sub iudice".

