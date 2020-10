Calciomercato, l'agente di Alderete: "La Lazio ha provato ad acquistarlo fino all'ultimo giorno"

Intervenuto ai microfoni di ABC Cardinal 730AM, Augusto Paraja, agente di Omar Alderete è tornato a parlare dell'interesse della Lazio nei confronti del calciatore. Il difensore ex Basilea, passato all'Herta Berlino, era finito nei giorni scorsi nei radar di Igli Tare, che non si sarebbe arreso fino al gong finale della sessione di calciomercato. Di seguito, le dichiarazioni del procuratore: "Fino all'ultimo giorno, la Lazio ha provato ad acquistare Omar Alderete. Il club svizzero, alla fine, ha optato per la Germania e per l'Herta".

