Sampdoria, brutto infortunio per Quagliarella: lo stop sarà lungo

Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il capitano della Sampdoria Fabio Quagliarella dopo l'infortunio in allenamento di ieri hanno evidenziato una lesione legamentosa del ginocchio sinistro. Il numero 27 lascerà il ritiro di Kadriye per tornare a Genova dove l'infortunio verrà valutato dal consulente ortopedico del club, come riportato da Sampdoria.it. I prossimi controlli saranno utili anche per stabilire i tempi di recupero che, però, non sembrerebbero essere brevi.