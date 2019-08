Sampdoria, domani la ripresa in vista Lazio. Occhio a Maroni infortunato

Dopo la vittoria contro il Crotone in Coppa Italia, la Sampdoria si concede un giorno di riposo prima di immergersi nella preparazione al match contro la Lazio. Come comunicato dal club doriano, gli allenamenti al Mugnaini riprenderanno solo domani pomeriggio. Da monitorare, poi, la condizione di Gonzalo Maroni: il trequartista, arrivato in prestito dal Boca Juniors quest'estate, è uscito anzitempo dal campo. Prima apparizione ufficiale con gol, ma anche con infortunio. Per il momento, le prime lastre hanno escluso fratture ossee alla caviglia destra. Le prossime ore saranno importanti per capire se sarà in grado di giocare domenica prossima.

LAZIO, LAZZARI ARRIVATO IN PAIDEIA

LAZIO - ROMA, DA SABATO BIGLIETTI IN VENDITA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE