Sampdoria - Lazio, la Serie A celebra il tacco di Milinkovic - FOTO

Un punto a testa per Sampdoria e Lazio nella quarta giornata del campionato di Serie A. Tanto rammarico però per i biancocelesti che di fatto hanno buttato una via la vittoria tenendo in bilico la gara fino alla fine e permettendo a Gabbiadini di segnare la rete del pareggio in pieno recupero. Quello che rimane però è la prodezza realizzata dal Sergente Milinkovic in occasione della rete di Ciro Immobile. Un colpo di tacco strepitoso che fornisce un assist perfetto al bomber della Lazio che poi mette in rete. Dopo Dazn anche la Serie A ha voluto celebrarlo sui social: "Sergej fai come vuoi allora"