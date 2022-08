Sampdoria - Lazio, Lucchini: “Test importante. Ecco cosa mi aspetto”

Alla vigilia del match tra Sampdoria e Lazio, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto l’ex blucerchiato Stefano Lucchini. Queste le sue sensazioni sulla partita: “È un test importante perché la Lazio ha dimostrato di essere un’ottima squadra. Contro l’inter ha dato segnali importanti ai tifosi e società, il materiale di Sarri è importante. Dall’altra parte c’è una Samp che pensavo riuscisse a fare un’altro tipo di partita con la Salernitana dopo il pareggio con la Juventus, ci sono dei problemi difficili da individuare. Non si capisce se gli aspetti societari stiano influendo nelle prestazioni, Giampaolo è un bravo allenatore e penso che possa tirare fuori prestazioni importanti. Dalla Samp mi aspetto una partita gagliarda anche se la gara di Salerno potrebbe aver lasciato degli strascichi che andrebbero a favore della squadra di Sarri”

DIFESA - “Siamo all’inizio quindi non ci sono state ancora tantissime partite e da allenatore io porterei avanti l’idea di proseguire con gli stessi perché significa che ho trovato una sicurezza che dà anche solidità a tutta la squadra. Sapere che si prendono pochi gol e sapere di avere un attaccante come Immobile, diventa un’arma in più. Proseguirei così, poi quando la somma delle partite inizierà ad essere importante allora valuterei dei cambi”

PORTIERE - “Gerarchie? Io penso che nella maggior parte delle squadre sia ben definito chi sia il primo. Poi bisogna avere un secondo all’altezza, probabilmente nelle gerarchie iniziali Provedel non era in vetta ma ha avuto la fortuna di farsi trovare pronto e ad oggi qualcosa è cambiato. Finché sarà bravo a tenerlo, Sarri lo terrà come primo. La concorrenza fa bene ma può anche andare a danneggiare la tranquillità del portiere, avere l’ansia che ad ogni minimo errore possa subentrare il secondo potrebbe minare la tranquillità nello spogliatoio”

COPPE - “Io penso che gli impegni europei così come la Coppa Italia siano importanti per dare minuti a chi gioca meno”

RICORDI - “Le partite contro la Lazio sono partite benne e importanti, in uno stadio bellissimo. C’è emozione e un certo fascino, per me è sempre stato particolare. Ci sono stadi che mettono soggezione e brividi, è vero che ti abitui però sicuramente è sempre emozionante"

SAMPDORIA - “Io conosco un po’ l’ambiente e posso dirti che i giocatori troveranno da parte del pubblico grande carica, i tifosi sono abituati a criticare alla fine della gara ma nel corso della partita stanno sempre li a sostenere. Io penso che ci sia una reazione importante perché hanno dimostrato di essere organizzati e di sapere cosa devono fare, purtroppo c’è stato lo scivolone di Salerno ma penso che ci sia la convinzione di poter fare un’ottima prestazione contro una squadra forte. Perché la Lazio è forte”

STAGIONE - “Sicuramente particolare perché il Mondiale a Novembre può scombussolare i piani di preparazione. Io penso che Milan, Inter e Juve andando a lungo termine saranno le squadre che si staccheranno e si giocheranno lo scudetto fino alla fine. Le altre sono forti e si giocheranno un posto in Europa che conta, mi aspetto qualche sorpresa. Io la Lazio la metto in lotta per il quarto posto, l’allenatore ha dimostrato di essere incisivo nella costruzione della squadra e nel modo di giocare e in più ha dei giocatori bravi”

