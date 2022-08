FORMELLO - Lazio, Sarri 'candida' Marcos Antonio per la Samp. E Pedro ci prova...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - È l'ora di Marcos Antonio. Il brasiliano si candida per una maglia dal primo minuto contro la Sampdoria. Nonostante l'ottima prova di Cataldi contro l'Inter, Sarri potrebbe far esordire dall'inizio l'ex Shakhtar. Un ballottaggio dovuto al triplo impegno, con la sfida al Napoli in programma sabato sera all'Olimpico. Stesso discorso per l'altro dubbio in mezzo al campo: a contendersi la maglia saranno Luis Alberto e Vecino. Lo spagnolo è in vantaggio, vuole prendersi il posto. Dopo tre panchine di fila è arrivato il suo momento. Se l'è guadagnato sul campo, con quel bolide sparato all'incrocio contro l'Inter. A completare il terzetto in mediana sarà Milinkovic, ancora alla ricerca della forma migliore. Davanti a Provedel confermata in blocco la linea difensiva: Lazzari a destra e Marusic a sinistra, con la coppia centrale formata da Patric e Romagnoli. Durante la rifinitura non si è visto Hysaj, escluso quindi un ballottaggio sulla fascia. Pedro ha recuperato dal problema alla caviglia, ma il tridente dovrebbe essere il solito: Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile.

Probabile formazione (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Casale, Kamenovic, Radu, Basic, Cataldi, Vecino, Romero, Cancellieri, Pedro. All.: Sarri.