Sampdoria - Lazio, Sarri lancia Gila: il suo esordio in Serie A

Si avvia verso la fine il match tra Sampdoria e Lazio al Ferraris e all’80 minuto per Maurizio Sarri è arrivato il momento di altri cambi. Fuori Romagnoli per un problema muscolare, che ha lasciato così spazio a Mario Gila. Lo spagnolo, così come Casale, era in attesa del suo momento. Fremeva all'idea di poter disputare la sua prima gara in Serie A con la maglia biancoceleste, finalmente è arrivata la sua occasione. Ultimi scampoli di partita che sicuramente il difensore ricorderà con emozione, inizia ora la sua carriera con l'aquila sul petto.

