Sampdoria, Saponara: "Lazio forte, abbiamo subito molto. La fortuna ci ha aiutati..."

Il gol che ha impietrito l’Olimpico, quello del 2-2, porta la firma di Riccardo Saponara. Il blucerchiato, in zona mista, ha commentato la sfida alla Lazio. “C’era tanto sconforto dopo il 2-1. Con l’ultima azione siamo stati un po’ fortunati. Buono il primo tempo, nella ripresa invece siamo stati più remissivi senza giocare il nostro calcio. La Lazio per noi è molto ostica, lo sapevamo. Mette in difficoltà anche dal punto di vista fisico. Ci sono grandi interpreti. Per intenderci: nella ripresa sono entrati Luis Alberto e Correa. Oggi abbiamo sofferto, anche se alla fine siamo stati bravi a crederci. Il mio gol? Ho visto la palla cercando di calciarla in qualche modo”.