Sarri e il mercato: "Alla Lazio voglio giocatori italiani. Litigo tutti i giorni..."

Tra i premiati nel corso del Gran Galà dello Sport a Castiglion Fiorentino, Maurizio Sarri è stato chiamato a parlare anche del calcio italiano, spesso e volentieri "bistrattato" e considerato quasi morto. L'allenatore della Lazio ha spiegato il suo punto di vista: “Calcio italiano non è morto? Morto no, però si può discutere su quanti calciatori siano rappresentativi del movimento italiano. Se vedi le squadre che sono in vetta, che giocano la Champions, italiani in campo ne vedi 5 o 6. Alla Lazio, ogni volta che si compra un giocatore, io lo voglio italiano”.

