Sarri: "Lazio prevedibile? Guardate il Barcellona..."

Tra le tante accuse mosse alla Lazio in queste ultime settimane c'è quella di essere diventata una squadra prevedibile. Dopo la super stagione disputata la scorso anno, i biancocelesti hanno perso più di qualche certezza, specialmente in fase offensiva. In conferenza stampa prima del match con il Celtic, Maurizio Sarri ha risposto così ha chi ha parlato di prevedibilità nel gioco: "Luoghi comuni che non hanno motivo di esistere. Il Barcellona ha dominato per dieci anni giocando sempre nello stesso modo. Sono discorsi da bar non mi appartengono".