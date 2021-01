Sassuolo, Ferrari: "Contro la Lazio giocheremo con la mentalità vincente"

Gian Marco Ferrari, difensore centrale del Sassuolo, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport, il momento dei neroverdi, parlando anche in vista della sfida in programma domenica contro la Lazio: "Difficoltà? Questo non so dirlo, cerchiamo sempre di limare le difficoltà con atteggiamento e voglia. Lavoriamo ogni settimana per fare meglio la domenica successiva, e questo continueremo a fare. Ci teniamo comunque stretti il pareggio e il punto col Parma ma con la mentalità di andare a Roma per vincere ".

