Inter, a marzo addio al vecchio nome e al logo: ecco come saranno

In attesa di conoscere il futuro su chi sarà il proprietario nell'immediato e prossimo futuro, l'Inter cambia veste. Come riporta La Gazzella dello Sport, i nerazzurri sono in procinto di completare un progetto di restyling iniziato da tempo, riguardante il cambio del nome e del logo. Si passerà dal Football Club Internazionale Milano al più semplice e moderno Inter Milano. Mentre il logo passerà a una versione più minimal e stilizzata, sulla falsa riga di quello realizzato recentemente dalla Juventus.

