Sassuolo, tre nuovi giocatori positivi al Covid: il comunicato del club

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 - Dopo l'anticipazione del CT serbo, il Sassuolo ha confermato la positività di Djuricic e ha annunciato anche quella di Haraslin e Federico Ricci. I neroverdi ritrovano Toljan, finalmente guarito. Questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito ufficiale: "A titolo riassuntivo, onde evitare la diffusione su organi di stampa e media di informazioni errate, l’U.S. Sassuolo Calcio comunica che, relativamente alla Prima Squadra, i controlli effettuati fino ad oggi hanno evidenziato la seguente situazione: attualmente positivi al Covid-19 tre calciatori e due membri dello staff. Si informa, di concerto con i tesserati, che i calciatori neroverdi attualmente positivi sono Filip Djuricic, Lukas Haraslin e Federico Ricci. L’attaccante neroverde Federico Ricci è risultato positivo all’esito degli ultimi test effettuati (doppio tampone), è asintomatico ed è stato posto in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda Jeremy Toljan l’ultimo tampone di controllo ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e, da domani, non sarà più sottoposto al regime di isolamento domiciliare. La Società, nelle more della situazione, rimane in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza".

Dopo uno straordinario inizio di stagione, Filip Djuricic non è stato convocato per la partita (vinta dal Sassuolo) contro il Napoli. Il motivo? La positività al Covid. A rivelarlo non è stato il club neroverde, ma il ct della Serbia in conferenza stampa: "Dalle informazioni che ho, Filip è positivo al COVID-19. Spero che guarisca quanto prima e possa essere a nostra disposizione già in occasione del prossimo raduno, il 9 novembre".