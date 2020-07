Scarpa d'Oro 2019/20, la classifica: Immobile e Cristiano Ronaldo sul podio

SCARPA D'ORO CLASSIFICA - Ciro Immobile vede allontanarsi la Scarpa d'Oro. Dalla ripresa del campionato, il bomber della Lazio ha segnato solo due reti e resta a cinque lunghezze da Robert Lewandowski. La Bundesliga si è conclusa, ma il biancoceleste ora ha solo cinque partite per agganciare e superare il polacco. Ciro deve aggiustare il mirino se vuole avvicinare il centravanti del Bayern, ma soprattutto per respingere la pericolosa risalita di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, a secco con il Sassuolo per la prima volta dalla ripresa, è risalito e ora è ad appena una lunghezza dalla punta della Lazio pronto a superare l'avversario. Lunedì i due si sfideranno in uno Juventus - Lazio che sa di resa dei conti.

REGOLAMENTO - Ricordiamo che il premio viene assegnato ogni stagione al miglior marcatore dei campionati europei secondo determinati parametri. Ogni rete realizzata viene moltiplicata per il coefficiente assegnato al rispettivo paese. L'Italia essendo tra le prime cinque del ranking Uefa (insieme a Francia, Germania, Inghilterra e Spagna) vede ogni marcatura moltiplicata per 2. Più basso (1.5) il coefficiente per i campionati dalla sesta alla ventiduesima posizione della classifica, mentre vanno moltiplicati per 1 per gli altri. La classifica vede Lewandowski in vetta a quota 68. Immobile è secondo a 58, mentre Cristiano Ronaldo ha agguantato Timo Werner al terzo posto. Il portoghese sta risalendo la classifica e ora vede sempre più vicina la vetta. Quinto Haalanc, sesto è Vardy, mentre settimo è Weissman che sarebbe secondo per gol segnati, ma paga il basso coefficiente del campionato austriaco. La Bundesliga è terminata e quindi Lewandowski e Werner non potranno migliorare il loro bottino. Al contrario loro, Immobile e Cristiano Ronaldo hanno la possibilità di salire, ma al momento i risultati sono opposti. Di seguito la top ten della Scarpa d'Oro:

1- Lewandowski (Bayern Monaco) - 68 punti (34 gol X 2 )

2- Immobile (Lazio) - 58 punti (29 gol X 2 )

3- Cristiano Ronaldo (Juventus) - 56 punti (28 gol X 2 )

3- Werner (Lipsia) - 56 punti (28 gol X 2 )

5- Haaland (Salisburgo/Borussia Dortmund) - 50 punti ( 13 gol X 2, 16 x 1.5 con il Salisburgo)

6- Vardy (Leicester) - 46 punti (23 gol X 2 )

7- Weissman - (Wolfsberger) - 45 punti (30 gol X 1,5 )

8- Messi (Barcellona) - 44 punti (22 gol X 2 )

9- Lukaku (Inter) - 40 punti (20 gol X 2 )

9- Aubameyang (Arsenal) - 40 punti (20 gol X 2 )

11- Ings (Southampton) - 38 punti (19 gol X 2 )

11- Salah (Liverpool) - 38 punti (19 gol X 2 )

11- Benzema (Real Madrid) - 38 punti (19 gol X 2 )

​​​​​​CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE