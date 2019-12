Scarpa d'oro 2019/20: Lewandoski in gol, ecco la posizione di Immobile

CLASSIFICA SCARPA D'ORO - Robert Lewandowski chiama, ora sta a Ciro Immobile rispondere. L'attaccante del Bayern Monaco, dopo tre turni di digiuno, è tornato al gol con una doppietta rifilata al Werder Brema. Proprio i due gol hanno permesso al polacco di scavalcare nella classifica della Scarpa d'Oro la punta dei capitolini. Il merito, a dir la verità, il centravanti dei bavaresi deve condividerlo anche con il connazionale Szczesny che, poco più di una settimana fa, ha parato un penalty al bomber di Torre Annunziata. Immobile, impegnato con la sua Lazio stasera a Cagliari, deve rispondere a Lewandowski e provare a riprendersi la leadership della Scarpa d'Oro. Dopo averla sognata e sfiorata due anni fa, il numero 17 ha la possibilità di portarla a casa in questa finora magica annata. Ricordiamo che il premio viene assegnato ogni stagione al miglior marcatore dei campionati europei secondo determinati parametri. Ogni rete realizzata viene moltiplicata per il coefficiente assegnato al rispettivo paese. L'Italia essendo tra le prime cinque del ranking Uefa (insieme a Francia, Germania, Inghilterra e Spagna) vede ogni marcatura moltiplicata per 2. Più basso (1.5) il coefficiente per i campionati dalla sesta alla ventiduesima posizione della classifica, mentre vanno moltiplicati per 1 per gli altri. Ciro nella classifica marcatori del nostro campionato mantiene sette lunghezze di vantaggio su Lukaku, ma spera di dare una sterzata anche in questa graduatoria. Dopo un turno di digiuno, il numero 17 ha fame di gol anche perché gli altri non stanno a guardare. Alle spalle di Lewandowski e Immobile, infatti, ci sono Vardy e Werner che condividono il terzo gradino del podio a quota 32. Da segnalare l'ingresso nelle prime posizioni di Benzema che ha affiancato Messi, vincitore delle ultime tre edizioni, al nono posto. Ecco la top ten della Scarpa d'Oro 2019/20:

1- Lewandowski (Bayern Monaco) - 36 punti

2- Immobile (Lazio) - 34 punti

3- Vardy (Leicester) - 32 punti

3- Werner (Lipsia) - 32 punti

5- Sorga (Flora Tallinn) - 31 punti

6- Shkurin (Energetik-BGU Minsk) - 28.5 punti

7- Wilczek (Bronby) - 25.5 punti

7- Weissman (Wolfsberger) - 25.5 punti

9- Messi (Barcellona) - 24 punti

9- Haaland (Salisburgo) - 24 punti

9- Benzema (Real Madrid) - 24 punti



