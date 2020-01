Sci, Italia show nella discesa di Bansko: podio con tre azzurre

Tripletta azzurra nella discesa femminile di Bansko, in Bulgaria. Elena Curtoni ottiene il primo successo in Coppa del mondo, chiudendo in 1'29"31 davanti a Marta Bassino, +0"10, e Federica Brignone, +0"14, reduce dal secondo posto di ieri. Subito dietro in quarta piazza la leader della classifica mondiale, la statunitense Mikaela Shiffrin, +0"35 su Curtoni. Domani è in programma il supergigante che chiuderà la tre giorni di Coppa del mondo in Bulgaria.