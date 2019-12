Sci, Paris concede la doppietta a Bormio: guida la coppa del mondo

Dominik Paris non si ferma più. Dopo il successo di venerdì, ha concesso il bis anche ieri nella libera di coppa del mondo di Bormio. Quarto successo consecutivo nella discesa sulla Stelvio, il quinto in carriera per il 30enne di Santa Valburga. Paris si è imposto con il tempo di 1'55"37 precedendo due svizzeri: secondo a sorpresa per 8 centesimi Urs Kryenbuehl (1'55"45) terzo Beat Feuz (1'55"63). Con questa vittoria Paris sale a quota 18 successi in coppa del mondo (14 in discesa) e si porta al comando della classifica generale con 449 punti, 55 in più del norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Nella classifica di specialità, Paris è in vetta con 304 punti, 4 in più dell'elvetico Beat Feuz, terzo il francese Johan Clarey, 162.