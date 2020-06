Scudetto, Accardi: "Lazio e Juventus se la giocheranno fino alla fine"

L'operatore di mercato Beppe Accardi ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com della lotta per lo Scudetto. La previsione è di una lotta punto a punto tra Lazio e Juventus: "Se la giocheranno fino alla fine. In modo pesante. È difficile da dire ciò che accadrà, come ha avuto difficoltà la Juventus può averle anche la Lazio. Bisognerà vedere le condizioni fisiche".