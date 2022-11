Serbia, Stojkovic si lecca le ferite: "Mi dispiace non aver avuto tutti i giocatori al top"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervistato da TV Arena Dragan Stojkovic ha parlato dopo la partita persa dalla sua Serbia contro il Brasile: "La chiave è tutta nel secondo tempo, fisicamente non siamo riusciti ad imporci. Il Brasile è troppo bravo per non approfittarne. Nella prima parte siamo stati più solidi, più uniti. Bisogna anche considerare i tre giocatori convalescenti che non erano al top, ovvero Vlahovic, Mitrovic e Kostic. Comunque il Brasile ha vinto meritatamente, hanno dominato nel secondo tempo. Mi dispiace non aver avuto tutti al top, non è una questione tattica, abbiamo pochi giorni per recuperare e per preparare le partite decisive. Speriamo di poter contare su Kostic".

