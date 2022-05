Sergio Rico, parla l'allenatore: "Cambiarlo? Dobbiamo fare qualcosa"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La situazione in casa Maiorca è molto delicata. Attualmente il club dove gioca Muriqi è in zona retrocessione e nel mese di aprile la squadra ha raccolto solo 7 punti: un pareggio, due vittorie, quattro sconfitte. L'ultima, quella contro il Granada è stata una delle più pesanti, il Maiorca ha perso per 6-2. Tra i giocatori tesserati c'è anche il nome di Sergio Rico, entrato nelle grazie della Lazio visto che la situazione in porta è da sistemare e Strakosha sarebbe pronto a vestire la maglia del Fulham. Come riporta il sito estadiodeportivo.com, al termine della partita contro il Granada, l'allenatore Javier Aguirre si è espresso in merito: "Sergio (Rico) non è stato bravo come nessuno è stato bravo. Cambiarlo? Dobbiamo fare qualcosa, ma dobbiamo riflettere bene e non prendere decisioni calde" . Il profilo appare molto fattibile per le casse della Lazio. Il giocatore è in prestito dal Paris Saint-Germain e andrà in scandenza nel 2024. Non solo, il gicotore può arrivare in prestito o a titolo definitivo se il PSG fisserà un prezzo minore di 10 milioni.