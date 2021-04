Seria A, Lazio e il sogno Champions: con il Benevento servono solo i tre punti

Solo un’altra vittoria, la quinta consecutiva, potrebbe far continuare a far sperare la Lazio nel sogno Champions League. I biancocelesti si ritrovano in una posizione di classifica che forse fino ad un mesetto fa era difficile da immaginare, ma che è stata raggiunta grazie alla costanza.

Ora però non ci si può fermare. Sia perché da un lato non è lontano l’inutile settimo posto, sia perché l’occasione di centrare un quarto posto è troppo ghiotta. Domenica prossima ci sarà il Benevento, in casa, ma ci sarà anche Atalanta-Juventus, e quindi si potrebbe rosicchiare qualche altro punto utile. Oltretutto, va ricordato che c’è ancora da recuperare un match col Torino e quindi quei sei punti di vantaggio dei bergamaschi potrebbero essere anche molti di meno…

Quote del match

Senza dubbio sarà una sfida particolare. Si affronteranno, infatti, due fratelli che si sono spesso affrontati sul campo da gioco come avversari e che ora si ritrovano l’uno contro l’altro su panchine avversarie. Simone Inzaghi e Filippo Inzaghi stanno facendo benissimo, non solo quest’anno: la Lazio è ancora in corsa per un posto nell’Europa che conta, mentre il Benevento ha quasi raggiunto una salvezza storica, dopo una stagione molto convincente. Secondo i migliori bookmakers la Lazio è favorita nella gara: la vittoria biancoceleste è quotata a 1,40 volte la posta, mentre la vittoria del Benevento pagherebbe circa 7 volte la posta.

Info sulla gara

Simone Inzaghi dovrà sicuramente rinunciare a Luiz Felipe e Caicedo. Il primo è ancora ai box a causa di un infortunio alla caviglia, il secondo è squalificato: probabilmente verrà riproposta la coppia d’attacco Correa-Immobile, con l’attaccante della Nazionale che è in cerca di un gol che manca da tanto. Qualche problema anche per il tecnico del Benevento, che non potrà schierare Tuia, squalificato e dovrà rinunciare anche a Moncini, infortunatosi alla caviglia.

Probabili formazioni

Queste le probabili formazioni del match:

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All. Inzaghi S.

BENEVENTO (5-3-2): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba, Improta; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Lapadula, Gaich. All. Inzaghi F.