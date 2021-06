Serie A 20/21, riaprono gli stadi: ecco quanti spettatori può ospitare l'Olimpico

La Serie A 2021/22 partirà con almeno il 25% dei tifosi sugli spalti. In Serie A 18.967 spettatori potranno assistere alle sfide a S. Siro di Inter e Milan, 17.658 all'Olimpico per Roma e Lazio, 13.681 sostenitori partenopei al Diego Armando Maradona per il Napoli, 10.376 tifosi bianconeri all'Allianz Stadium per vedere la Juventus, 5.436 spettatori al Gewiss Stadium per l'Atalanta. 2mila spettatori, è il dato inferiore delle 20 di A, al Picco per vedere lo Spezia. I dati potrebbero comunque cambiare, al Governo sarà infatti presentata una domanda per far salire al 35-40% della capienza il numero di tifosi.