Serie A, al via l’ultima giornata: oggi in campo le prime sette della classe

L’ultima giornata di Serie A inizia oggi con l’anticipo delle 18 tra Brescia e Sampdoria. Quattro match alle 20:45 in cui scendono in campo le prime 7 in classifica. Si gioca in particolar modo per il secondo posto con Atalanta-Inter e Napoli-Lazio. Il Milan, certo ormai del sesto posto, riceve il Cagliari già salvo a San Siro. La Roma fa visita alla Juventus in una gara che profuma di amichevole.

IL PROGRAMMA DI SABATO

BRESCIA-SAMPDORIA ore 18:00

NAPOLI-LAZIO ore 20:45

ATALANTA-INTER ore 20:45

JUVENTUS-ROMA ore 20:45

MILAN-CAGLIARI ore 20:45