Serie A, anticipo senza emozioni: pareggio a reti bianche tra Sassuolo e Udinese

La settima giornata di Serie A si apre con uno 0-0 nell'anticipo del venerdì tra Sassuolo e Udinese. Partita bloccata con poche emozioni e poche occasioni da gol. Il match termina senza né vincitori né vinti. Un punto per parte per le due compagni con i neroverdi che perdono l'occasione di scavalcare, almeno momentaneamente, il Milan al primo posto. Piccolo passo per l'Udinese che si porta a quota 4 punti, al penultimo posto in classifica.

