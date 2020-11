Lazio - Juventus, Wilson: "Bianconeri in difficoltà, ma non possiamo perdere quattro titolari"

Torna stasera in televisione Pino Wilson, come sempre con Football Crazy su GoldTv insieme a Elisa Di Iorio. Lo storico capitano della Lazio del '74 è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, per fotografare il momento vissuto dalla squadra di Inzaghi e la prossima sfida contro la Juventus: "Ho visto la partita di Champions della Juve, non hanno giocato contro mostri sacri. I problemi dei bianconeri non si sono risolti con la partita contro il Ferencvaros. Mi preoccupo più della nostra situazione. Se ce la giochiamo con tutti i titoli non penso ci siano problemi, ma non possiamo permetterci di regalare quattro o cinque giocatori”.

SITUAZIONE JUVE - “La Juventus si affida molto spesso ai singoli. Ora sta andando bene Morata, Dybala è sempre uno che può tirarti fuori la giocata e poi c’è Cristiano Ronaldo che può fare un gol incredibile. Ma ancora non vedo la vera Juve: Pirlo è sulla panchina dei bianconeri solo da sei settimane, non si vede ancora la sua mano sulla squadra”.

SITUAZIONE LAZIO - “Coppia d’attacco contro la Juventus? Caicedo sta facendo davvero bene, ma se fossi in Inzaghi partirei sempre con la coppia Immobile-Correa. Poi se ci dovesse essere bisogno dell’attaccante ecuadoriano a partita in corsa non esiterei a metterlo in campo, viste anche le ultime prestazioni con Torino e Zenit San Pietroburgo”.