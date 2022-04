Serie A, Bologna - Sampdoria chiude il 32° turno: punti salvezza in palio al Dall'Ara

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alle ore 20.45, allo stadio Dall'Ara, il Bologna ospita la Sampdoria nella gara con cui si chiuderà la 32esima giornata del campionato di Serie A. Da una parte i rossoblù, reduci dal pareggio del Meazza contro il Milan, non vincono da cinque turni, dal 2-1 del 21 febbraio contro lo Spezia. Pertanto, la sfida di questa sera sarà importante per ritrovare il successo e allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione. Ma se gli emiliani sono relativamente tranquilli, non si può dire la stessa cosa dei blucerchiati, a soli quattro punti dal Cagliari quartultimo. Quella di questa sera sarà la centesima sfida tra le due squadre. I precedenti non sono dalla parte degli ospiti: il Bologna ha vinto tutte le ultime sei sfide di A contro la Sampdoria, segnando sempre almeno due reti in ogni match.

