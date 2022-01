Serie A, Capello: “Vaccinarsi? Chi non lo fa è egoista. E sullo stipendio..."

I casi di Covid stanno aumentando notevolmente in Italia e non solo, la situazione è critica anche nel mondo dello sport. In Serie A sono numerosi i casi di positività riscontrati tra i calciatori dei vari club che devono fare i conti anche con i no vax. In merito si è espresso Fabio Capello in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole: “Immagino a che fonti scientifiche si saranno abbeverati i calciatori…Non vaccinarsi è un atto di egoismo. Se le forze dell’ordine sono obbligate a farlo, non vedo perché i tesserati ne siano esclusi”. L’ex allenatore ha poi aggiunto: “Chi non vi si sottopone fa un danno alla propria società. Bisognerebbe togliere loro parte dello stipendio. Il Covid può cambiare il campionato? Non penso, oggi chi lo prende da vaccinato lo subisce in maniera più leggera. Prima ci mettevano più tempo per recuperare”.

