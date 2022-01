Chelsea: anche Azpilicueta, Jorginho, Kanté e Rudiger contro Lukaku

Le dichiarazioni di Romelo Lukaku hanno alzato un vero e proprio polverone in casa Chelsea. L'attaccante belga non è stato convocato dal tecnico Tuchel per la sfida contro il Liverpool e adesso anche alcuni compagni di squadra si sarebbero schierati contro Big Rom. Secondo quanto riportato da The Athletic Azpilicueta, Jorginho, Kanté e Rudiger si sarebbero schierati con l'allenatore e contro Lukaku appoggiano la scelta di metterlo fuori squadra. Il loro parere sarebbe stato quindi fondamentale nella decisione presa dal tedesco.