Serie A, chi spende meglio? La Lazio domina, la Roma è la peggiore

Il mercato ha sicuramente un ruolo decisivo nel calcio, ma quello che conta di più non è quanto si spende, ma il modo in cui i soldi sono investiti. A questo riguardo SuperNews ha portato avanti uno studio basato: sul mercato in entrata dei club di Serie A, rapportato ai trofei vinti. Prendendo in esame gli ultimi 10 anni è stata stilata una classifica che prende in considerazione: Lazio, Juventus, Milan, Roma, Inter e Napoli. Le big del campionato italiano sono poste in tale graduatoria in base al miglior rapporto tra investimenti e trofei vinti.

LA CLASSIFICA - A comandare questa classifica è la Lazio che, nell'ultima decade, ha speso 286.740.000 euro e ha portato nella Capitale ben 4 trofei (per una media di 1 coppa ogni 71.685.000 euro). A seguire i biancocelesti sono: la Juventus con 1.482.100.000 euro spesi e 17 trofei vinti (1 trofeo ogni 87.182.353); il Napoli con l'uscita di 757.760.000 euro dalle casse, per conquistare 3 trofei (1 trofeo ogni 252.586.666); l'Inter che anticipa i rivali cittadini conquistando 3 trofei e spendendo 1.008.560.000 euro (1 trofeo ogni 336.186.666), mentre il Milan ha vinto 2 trofei, acquistando per 867.630.000 euro (1 trofeo ogni 433.815.000). A chiudere la graduatoria non poteva non essere la Roma che, con 953.320.000 euro investiti, ha conquistato solo 1 trofeo dal 2012 al 2022.

LA LAZIO - La società biancoceleste si dimostra, grazie a questi dati, una squadra che investe meno delle altre, ma che sa come farlo. La Lazio, infatti, spendendo cifre nettamente inferiori alla concorrenza, resta la seconda squadra ad aver vinto di più negli ultimi dieci anni ( 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italia, ndr) e la migliore nel rapporto spesa-trofeo. Solo la Juventus, dall'alto delle sue 17 conquiste, può vantare di aver portato a casa più successi, ma, per farlo, si è trovata costretta a investire una cifra che supera il miliardo di euro. Una spesa simile è stata sostenuta anche dall'Inter che, però, non è riuscita a superare la Lazio, vincendo soli 3 titoli, al pari del Napoli. E' netto, invece, il divario con il Milan (2) e soprattutto con la Roma (1) che si piazzano nettamente sotto i biancocelesti, spendendo almeno quattro volte tanto.