Serie A, classifica assist: Luis Alberto subito leader

CLASSIFICA ASSIST SERIE A - Luis Alberto si conferma in vetta alla classifica degli assist della Serie A. Nonostante la goleada dell'Inter contro il Lecce, nessun calciatore di Conte ha raggiunto lo spagnolo e Insigne. Gli assist dell'andaluso per Immobile e Correa sono stati determinanti nel successo biancoceleste a Marassi, ma il numero dieci non ha certo intenzione di fermarsi e vuole ripetere quanto fatto due anni fa quando vinse la speciale classifica con ben 14 servizi vincenti. Ecco la graduatoria completa dopo la prima giornata:

2) L. Alberto (Lazio), L. Insigne (Napoli)

1) C. Ansaldi (Torino), K. Asamoah (Inter),N. Barella (Inter), J. Callejon (Napoli), G. Castrovilli (Fiorentina), R. De Paul (Udinese), P. Ghiglione (Genoa), A. Gomez (Atalanta), H. Hateboer (Atalanta), Igor (Spal), S. Milinkovic Savic (Lazio), A. Petagna (Spal), E. Pulgar (Fiorentina), C. Romero (Genoa).

LAZIO, LA DIRETTA DEL CALCIOMERCATO

LAZIO, IL RINNOVO DI MILINKOVIC

TORNA ALLA HOMEPAGE