Serie A, classifica marcatori: Immobile capocannoniere

SERIE A CLASSIFICA MARCATORI - Ciro Immobile è il capocannoniere della Serie A. Il bomber vince il titolo per la quarta volta in carriera, la terza da quando veste la maglia della Lazio. Il capitano biancoceleste vince con 27 gol, mentre Vlahovic deve accontentarsi del secondo posto con 24 reti Lautaro Martinez occupa la terza piazza e sale a 21. In casa biancoceleste Milinkovic Savic sale in doppia cifra a 11, segue Pedro con 9. Zaccagni è a sei, ma i primi due centri li ha realizzati con la maglia del Verona, è stato raggiunto da Felipe Anderson . Luis Alberto chiude a cinque ,mentre Acerbi ha realizzato quattro centri. A tre c'è Lazzari, a uno ci sono Cataldi,Patric, Marusic e Hysaj. Ricordiamo che la classifica che segue è quella ufficiale della Lega Serie A, aggiornata con la decisioni prese dal massimo organo del campionato. Ecco la classifica dei marcatori del campionato e gli altri gol dei calciatori biancocelesti:

1) 27 gol: C. Immobile (Lazio)

2) 24 gol: D. Vlahovic (Fiorentina/Juventus)

3) 21 gol: Lautaro Martinez (Inter)

4) 17 gol: G. Simeone (Verona),T. Abraham (Roma).

6) 16 gol:G. Scamacca (Sassuolo),

7) 15 gol: D. Berardi (Sassuolo)

8) 14 gol: M. Arnautovic (Bologna), V. Osimhen (Napoli),

10) 13 gol: E. Dzeko (Inter), Joao Pedro (Cagliari), A. Pinamonti (Empoli), M. Pasalic (Atalanta)

14) 12 gol: G. Deulofeu (Udinese), G. Caprari (Verona)

16) 11 gol:S. Milinkovic Savic (Lazio), Beto (Udinese), F. Caputo (Sampdoria), A. Barak (Verona), D. Mertens (Napoli), R. Leao (Milan), L. Insigne (Napoli),

23) 10 gol: D. Zapata (Atalanta), P. Dybala (Juventus), Raspadori (Sassuolo), F. Bonazzoli (Salernitana).

27) 9 gol: Pedro (Lazio), M. Destro (Genoa), O. Giroud (Milan), L. Muriel (Atalanta), T. Henry (Venezia), A. Morata (Juventus).

34) 8 gol: Z. Ibrahimovic (Milan), L. Pellegrini (Roma),A. Belotti (Torino), D. Verde (Spezia).

37) 7 gol: A. Candreva (Sampdoria), H. Calhanoglu (Inter), Traore (Sassuolo), I. Perisic (Inter), M. Aramu (Venezia), J. Brekalo (Torino), D. Okereke (Venezia), Fabian Ruiz (Napoli), N. Molina (Udinese)

46) 6 gol: Felipe Anderson (Lazio),M. Zaccagni (Verona/Lazio), R. Malinoskyi (Atalanta), M. Gabbiadini (Sampdoria), N. Bajrami (Empoli), S. Verdi (Salernitana), D. Criscito (Genoa), A. Sanabria (Torino), S. Zurkowski (Empoli), R. Orsolini (Bologna), N. Gonzalez (Fiorentina), E Gyasi (Spezia).

57) 5 gol: Luis Alberto (Lazio),

78) 4 gol: F. Acerbi (Lazio)

96) 3 gol: M. Lazzari (Lazio)

168) 1 gol: E. Hysaj (Lazio), D. Cataldi (Lazio), A. Marusic (Lazio), Patric (Lazio).