Serie A, Cornelius travolge il Genoa: 5-1 per il Parma al "Tardini"

Una partita senza storia che rilancia il Parma e affonda il Genoa, penultimo con un punto in più rispetto ai cugini blucerchiati. Al 12' D'Aversa è costretto al primo cambio: Inglese esce per infortunio ed entra Cornelius, che si rivelerà mattatore di giornata. Ad aprire le marcature però è Kucka che con la punta del piede trafigge Radu. Poi la scena se la prende tutta il centravanti danese che realizza una tripletta tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo. Sul risultato di 4-0, Pinamonti fa il gol della bandiera con una grande giocata, ma poi Kulusevski (tra i migliori in campo) sigilla il risultato sul 5-1 finale. Cornelius si porta il pallone a casa e il Parma raggiunge la Lazio in classifica a quota 12 punti.

