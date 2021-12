Serie A, CVC Capital si muove: nel mirino i diritti tv

CVC Capital ha sempre i fari puntati sulla Serie A. Dopo aver sfiorato l'ingresso nella media company del massimo campionato italiano, secondo il Sole 24 Ore il fondo avrebbe messo nel mirino i diritti tv del prossimo triennio. Fino alla stagione 2023-2024 i diritti sono nelle mani di DAZN, che si è aggiudicata meno di un anno fa la gara, ma per il triennio successivo i giochi sono aperti. CVC ha già siglato un accordo con la Liga spagnola e starebbe per sbarcare in Ligue 1.