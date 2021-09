Serie A, Dal Pino tuona: "Dazn? Ciò che stiamo vedendo è inaccettabile, attendiamo dei correttivi!"

"Dazn ha ottenuto i diritti, bisogna darle il tempo di strutturarsi al meglio ma la Lega non sta a guardare senza dire nulla. Anche per noi è inaccettabile quello che stiamo vedendo, lo abbiamo detto a Dazn e naturalmente ci aspettiamo che introducano dei meccanismi correttivi". Lo ha dichiarato il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino, intervenuto a "Deejay Football Club" su Radio Deejay. "Le prime cinque giornate sono state molto complicate, alcune sono andate meglio, altre no, quest'ultima ha dato qualche problema, la Lega è parte passiva e l'unica cosa è protestare con Dazn e chiedere che vengano introdotti meccanismo di controllo", ha aggiunto

TEMA SUPERLEGA - Poi, Dal Pino si è espresso sul progetto della Superlega: "Per me come tema non c'è più, si tratta di tre squadre con un pensiero che le unisce nel trovare meccanismi di stabilita' economico-finanziaria negli anni. Bisogna prendere quanto è accaduto come un malessere che evidenzia che qualcosa non va e non bisogna essere sordi, ma ascoltarlo e costruire qualcosa a livello Uefa per fare in modo che le grandi squadre, che hanno tematiche diverse dalle piccole e dalle medie, trovino percorsi condivisi all'interno del sistema che diano più stabilità. Non tutto quello che è negativo, va valutato come tale, ma va ponderato. Serie A a 16 squadre? Con 20 a me va benissimo, ma è evidente che con un calendario che si va prospettando con aumento di competizioni Uefa e Fifa, non so se si riuscirà a mantenerne 20".

Mourinho: “Le parole le porta via il vento, conta vincere. Lazio? Ha qualità e ambizioni, ma...”

Roma, Totti è sicuro: "Con Sarri e Mourinho in panchina sarà un bel derby da vedere"

TORNA ALLA HOMEPAGE