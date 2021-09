Roma, Totti è sicuro: "Con Sarri e Mourinho in panchina sarà un bel derby da vedere"

"Quello che conta è il campo, la motivazione, la voglia di vincere. Se hai due tecnici di questo calibro, sai che sarà un bel derby da vedere. Con Mourinho in panchina è tutto in più, è uno che ti aiuta, ti motiva, ti stimola, ti fa dare tutto e in una città come Roma penso sia la cosa più importante". Lo ha detto Francesco Totti ai microfoni della Lega Serie A. Poi sull'attesa che vive la città prima di queste sfide ha aggiunto: "Prima che diventassi giocatore, ero abbonato in Curva ed ero un tifoso malato per la Roma, per me il derby era una partita particolare, si viveva diversamente da tutte le altre città, io soffrivo molto. La città di Roma ti porta a questo rapporto tra giocatori e tifoseria, tra me e loro c'era amore reciproco e diverso e la vivevo diversamente dagli altri giocatori". Due battute dell'ex capitano anche su Pellegrini e Abraham: "Lorenzo ha qualcosa in più rispetto agli altri, Roma poi è una piazza difficile. Tammy invece è formidabile. È stato un acquisto top, è un ragazzo molto predisposto a dare un contributo alla squadra. Nella piazza di Roma un giocatore come lui che mostra attaccamento è fondamentale"

