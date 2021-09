Lo sport uguale per tutti, Ledesma: "Le donne vanno rispettate e sostenute" - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 16:20 - Dopo le parole di Cristian Ledesma in esclusiva ai nostri microfoni, scendono in campo la Ledesma Academy, la MOICA/Federsupporter e il Team Interculturale per un mini torneo

AGGIORNAMENTO ORE 16:00 - Prende la parola Cristian Ledesma: "Le donne hanno una forza che noi uomini non abbiamo. Vanno rispettate, sostenute. Ci teniamo tanto a iniziative di questo tipo, purtroppo abbiamo queste liste da dover leggere, speriamo che non si allunghino (fa riferimento alla lista delle donne uccise nel 2021, ndr). Ci avete ringraziato per l'ospitalità. Noi vi ringraziamo perché questa è un'opportunità per dimostrare che ci siamo e che possiamo fare tanto".

AGGIORNAMENTO ORE 15:30 - Squadre in campo per le foto di rito prima del fischio d'inizio della gara.

Intorno alle 15 ha avuto inizio l'evento organizzato dalla Ledesma Acedemy contro lo disuguaglianze nel mondo dello sport. Aprirà il pomeriggio il saluto di Cristian Ledesma, a cui farà seguito un dibattito sul femminicidio con la presenza di Alfredo Parisi della "Federsupporter". Alle 15.30, poi, comincerà la partita tra, appunto, Ledesma Academy, MOICA/Federsupporter e Team Interculturale. La premiazione delle squadre partecipanti avverrà intorno alle 18.30 da parte del prof. Giuseppe Capua.

