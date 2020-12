Serie A, De Siervo si lamenta: "La pazienza è finita, che il Governo ci aiuti"

"La pazienza dello sport e del calcio in particolare, è finita". Così Luigi De Siervo è esploso riguardo i problemi economici che attanagliano le società italiane, incapaci di investire in questo periodo di crisi sanitaria. L'Amministratore Delegato della Serie A, intervenuto allo Sport & Business Summit organizzato dal Sole 24 Ore, ha aggiunto: "Non si possono cercare alibi, chiediamo a chi ha la responsabilità di guidare il nostro Paese, che aiuti le nostre squadre a fare investimenti". Già una volta il Governo ha detto no alla Serie A negando i ristori, ora un'altra chiusura potrebbe determinare l'implosione del movimento.