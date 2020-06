Serie A, Del Piero: "Se la Juventus recupera a un po' di forma rimane favorita"

L'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero, in collegamento a Sky Sport 24, ha analizzato il momento dei bianconeri dopo la sconfitta in Coppa Italia: "Viviamo un momento storico del tutto particolare. I calciatori sono abituati a riposare per un mese e nell'arco del mese fanno attività fisica tenendosi in forma. In questo caso sono passati tre mesi, che sono tanti e per quello sottolineo la bravura del Napoli per aver ritrovato freschezza e unione d'intenti in così poco tempo. La Juventus invece sta facendo fatica a ritrovare alcuni automatismi. Sarà un campionato anomalo e questo rende possibili tante sorprese. Però se la Juventus recupera a livello mentale e anche un pochino a livello fisico rimane la favorita".