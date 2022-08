Serie A, Di Canio: "Milan la mia favorita. Juventus molto indietro..."

TUTTOmercatoWEB.com

Mancano solo tre giorni e poi la nuova stagione 2022/2023 sarà realtà. Sarà un campionato anomalo, per via della pausa tra novembre e dicembre causa Mondiali, ma non per questo meno avvincente. A dire la sua c'è anche l'ex biancoceleste Paolo Di Canio che in un'intervista rilasciata sulle pagine di Tuttosport ha così affermato: "Ad oggi la mia favorita è il Milan campione d’Italia, con l’Inter contendente numero uno, fatto salvo che rimanga Skriniar. Molto più indietro tutte le altre. La Juve ha problemi strutturali da due anni e non li ha risolti. La Roma? Mourinho ha fatto all-in e se parte bene può anche dire la sua in un campionato dove le milanesi partono davanti".