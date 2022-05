Serie A, ecco la Top 100 di TMW: le posizioni dei calciatori della Lazio

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il campionato di Serie A è ufficialmente giunto al termine e in attesa dell’inizio del calciomercato e della prossima stagione è tempo di bilanci. Spicca sotto questo punto di vista la Top 100 della Serie A 2021/2022 redatta da TMW.

POSIZIONI CALCIATORI DELLA LAZIO – Concentrandosi solo sui giocatori biancocelesti scorrendo la graduatoria, il primo nome che si scorge andando dal basso verso l’alto è quello di Pedro, a cui è stata attribuita la 69esima posizione. Ha subito spazzato via lo scetticismo per via del suo passato alla Roma. In poco tempo si è preso la Lazio, soprattutto grazie al gol nel derby d’andata. Dieci gradini più su c’è Luis Alberto, autore di una seconda parte di stagione tutto sommato positiva, dopo l’avvio incerto. Proseguendo con la classifica, Zaccagni si è aggiudicato il 36esimo posto. Inizio non altisonante per l’esterno, che poi si è messo in luce diventando uno dei punti di forza della compagine romana. Non potevano mancare i due top assoluti della rosa laziale Milinkovic-Savic e Immobile. Entrambi sono stati inseriti nella top ten come si poteva ampiamente prevedere. Il serbo con 11 gol e 11 assist si è preso la settimana piazza, mentre il capocannoniere del torneo con 27 marcature si è posizionato al quinto posto.