Serie A, Friuli in zona gialla: le novità per Udinese - Milan

A partire dalla prossima settimana, lunedì 29 novembre per l'esattezza, il Friuli-Venezia Giulia passerà in zona gialla. In ambito calcistico la notizia interessa in particolar modo l'Udinese che dovrà apportare alcuni cambiamenti per le gare casalinghe. La prossima partita che si giocherà alla Dacia Arena, a parte quella di questo weekend contro il Genoa che non subirà variazioni, sarà Udinese - Milan dell'11 dicembre. Per l'occasione, riporta Fanpage.it, i bianconeri diminuiranno la capienza del proprio impianto dal 75% al 50%.