Serie A, giudice sportivo: Kessie diffidato salta la Lazio

Al termine della quattordicesima giornata, il giudice sportivo ha emesso le decisioni riguardo i provvedimenti per il prossimo turno di campionato. Frank Kessie, già diffidato, contro il Sassuolo è stato ammonito per comportamento scorretto nei confronti dell'avversario e per questo non giocherà contro la Lazio mercoledì sera. Sono entrati in diffida invece Bani e Goldaniga del Genoa, primo avversario del 2021 dei biancocelesti, e che quindi potrebbero saltare il match con i capitolini se sanzionati contro lo Spezia. Nessun provvedimento nei riguardi degli uomini di Inzaghi.