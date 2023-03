Serie A, Gravina: "Diminuire le squadre? Vi dico il mio pensiero"

Fonte: Il Mattino

Il calcio italiano ha bisogno di essere rinnovato se vuole rimanere competitivo rispetto agli altri campionati europei che al momento hanno più appeal. Di questo ha parlato il presidente della FIGC Gabriele Gravina nell'intervista rilasciata a Il Mattino: "La cura passa per il riequilibrio del rapporto tra fatturato e costo del lavoro allargato, non è possibile pensare di spendere più di quanto si incassa. Senza mettere sotto controllo i costi, anche l’auspicabile aumento dei ricavi diventa sterile e non risolutivo. Diminuire le squadre in Serie A? L’aritmetica dei format non mi ha mai appassionato, ma i calendari sempre più intasati e una migliore valorizzazione del brand impongono una riflessione approfondita, che non si può più rinviare. Sto promuovendo una riforma del calcio italiano nel suo complesso: bisogna cambiare cultura, comprese le regole condivise dello stare insieme, partendo dai rapporti tra le Leghe, inserendo finalmente la logica della filiera, e finendo con una diversa gestione economico-finanziaria dei club. Dobbiamo mettere in sicurezza il nostro calcio per renderlo più attrattivo".