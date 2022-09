Serie A, i fondi si fanno avanti: no di Lazio e Juventus

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Torna in auge l'interesse da parte dei fondi di private equity per un ingresso nel business dei diritti televisivi della Serie A. La nuova proposta è arrivata da un consorzio formato da Carlyle Group, Apax Partners e Three Hills Capital Partners. L'obiettivo è la creazione di un'alleanza con la Lega Serie A e con i presidenti dei club.

Secondo quanto riportato da "Il Sole 24 Ore" il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini avrebbe avuto un colloquio con i rappresentanti dei fondi. Un aspetto a suo modo di dire positivo visto che indica l'interesse verso il patrimonio calcistico italiano. L'impressione è che alcuni presidenti dei club del massimo campionato siano interessati a valutare nuovi progetti per far crescere il business dello sfruttamento dei diritti tv. Lazio e Juventus invece avrebbero espresso immediatamente il loro dissenso.

Nel frattempo nell'assemblea di mercoledì le società di Serie A hanno approvato con voto unanime le linee guida per la commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi del triennio 2024/2027. L'idea è di partire con il nuovo bando all'inizio del 2023 per evitare le problematiche occorse durante l'ultima tornata.