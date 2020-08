Serie A, i migliori italiani della stagione: ci sono due laziali

Conclusa la stagione 2019/2020 di Serie A, è tempo di bilanci. La FIGC ha reso note le statistiche riguardanti i migliori italiani del campionato di quest'anno su alcuni fondamentali come parate, passaggi, assist e gol. Nelle varie classifiche compaiono anche due giocatori della Lazio: si tratta di Ciro Immobile e Francesco Acerbi. Il primo è, ovviamente, il migliore per gol fatti, ma è anche sul podio nella categoria assist. Il "leone" invece è tra i migliori per passaggi effettuati, preceduto solo da Bonucci e Locatelli. Di seguito tutte le statistiche.

PARATE - 1) Luigi Sepe (Parma), 140 parate in 34 partite; 2) Salvatore Sirigu (Torino), 139 parate in 36 partite; 3) Marco Silvestri (Hellas Verona), 119 parate in 35 partite.

PASSAGGI - 1) Leonardo Bonucci (Juventus), 2.114 passaggi in 35 partite; 2) Manuel Locatelli (Sassuolo), 2.113 passaggi in 33 partite; 3) Francesco Acerbi (Lazio), 2.024 passaggi in 36 partite.

ASSIST - 1) Lorenzo Pellegrini (Roma), 9 assist; 2) Ciro Immobile (Lazio) e Domenico Berardi (Sassuolo), 8 assist.

GOL - 1) Ciro Immobile (Lazio), 36 gol; 2) Francesco Caputo, 21 gol; 3) Andrea Belotti, 16 gol.

