Serie A, i risultati delle 15:00: il Crotone demolisce il Benevento, il Sassuolo pareggia allo scadere

Sono solo due le sfide alle 15:00 per questo domenica di Serie A, ma non sono mancate le emozioni. Il Crotone ha ospitato il Benevento demolendolo 4-1. Subito i calabresi sono andati in vantaggio grazie all'autogol di Glik al 4', poi Simy ha raddoppiato al 29'. Il primo tempo si è chiuso sul 2-0 per la squadra di Stroppa. Il Benevento, completamente in bambola, ha subito il 3-0 al 54' con la doppietta personale di Simy. Dopo 11 minuti Vulic ha calato il poker per i rossoblù. Iago Falque ha segnato il gol della bandiera all'82'. La formazione di Filippo Inzaghi rimane così ancorata all'undicesimo posto, i padroni di casa si avvicinano al Torino ma restano all'ultimo posto in classifica. Diverso è il risultato al Mapei Stadium, dove si sono affrontati Sassuolo e Parma. La squadra di D'Aversa, con i soliti problemi di formazione, è partita bene e si è portata in vantaggio al 37' con l'incornata di Kucka. Nel secondo tempo i crociati hanno provato a chiudere la gara, ma i padroni di casa hanno resisistito e pareggiato al 95' con il rigore realizzato da Djuricic. La squadra di De Zerbi scende così all'ottavo posto, superata dalla Lazio, mentre il Parma aggancia il Toro a 13 punti, rimanendo penultimo.